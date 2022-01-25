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Путин: необходимо поддерживать молодых и успешных ученых на государственном уровне

Политика
Путин: необходимо поддерживать молодых и успешных ученых на государственном уровне
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 января. Молодые исследователи, которые уже добились успехов, должны получать государственную поддержку, включая обеспечение жильем, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами.

По словам главы государства, обеспечение молодых людей жильем является бытовой вещью, о которой нельзя забывать. Все исследователи, которые добились успеха в «творчестве научном», должны получать поддержку от государства.

«Здесь разные возможности существуют: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей», — заявил президент.

Владимир Путин ранее обратился к российской молодежи с призывом заниматься математикой. По его словам, эта сфера нуждается в молодых и талантливых людях.

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Все новости / Политика / Путин: необходимо поддерживать молодых и успешных ученых на государственном уровне
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