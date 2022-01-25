«ФАН повсюду»: как изменилась тактика ВСУ в Донбассе

На протяжении последних дней самопровозглашенные ДНР и ЛНР и Украина обвиняют друг друга в наращивании сил в Донбассе. Сегодня начальник управления луганской Народной милиции Ян Лещенко заявил, что обстановка в регионе напоминает предвоенную. По его словам ВСУ активизировали свою деятельность по всей Украине, отмечается переброска в Донбасс групп сил специальных операций, увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях украинской армии. Кроме того, разведка ЛНР зафиксировала передвижение техники в зоне так называемой операции объединенных сил.

О том, как изменился за 8 лет конфликт в Донбассе и как он отразился на молодом поколении республик, рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» специальный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Среда.

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В выпуске:

Как 8 лет конфликта в Донбассе сказались на выросшем за это время юном поколении?

Изменился ли характер современной войны в Донбассе?

Как изменилась тактика ВСУ и под чьим влиянием?

Могут ли ополченцы противостоять украинским БПЛА?

Как диверсионные отряды ВСУ проникают в Донецк?

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