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Тяжелобольная актриса Маргарита Терехова переболела коронавирусом

Общество
Тяжелобольная актриса Маргарита Терехова переболела коронавирусом
youtube.com  /  Кадр из фильма «Три мушкетера»

Москва, 25 января. Знаменитая актриса Маргарита Терехова, которая более 15 лет страдает от болезни Альцгеймера, переболела COVID-19. Подробности раскрыл сын кинодивы Александр Терехов.

Уже на протяжении нескольких лет за артисткой, прикованной к постели, ухаживают сиделки. Родные не готовы сдавать женщину в дом престарелых. Более того, смена обстановки может навредить ей. А недавно Маргариту Терехову сразил еще один недуг. Речь идет о коварном коронавирусе.

«Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо», — заявил сын звезды шедевра Андрея Тарковского «Зеркало».

Наследник артистки в эфире программы «Звезды сошлись» сообщил, что мать активно борется с неизлечимой болезнью, пишет «Вечерняя Москва». Он с ужасом рассказал, что через три-четыре года могут произойти необратимые последствия, из-за которых человек сильно изменится.

Состояния именитой артистки достаточно тяжелое. Сын звезды театра и кино отметил, что мать уже многие годы не говорит. Женщина не узнает наследника, хотя порой у нее проблескивают знакомые образы, которые она пытается вспомнить.

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терехова альцгеймер коронавирус
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