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Владимир Путин обратился к российской молодежи с призывом заниматься математикой

Общество
Владимир Путин обратился к российской молодежи с призывом заниматься математикой
pixabay.com

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин посоветовал студентам отечественных вузов проявить особое внимание к занятиям математикой.

Глава государства отметил, что эта сфера нуждается в молодых и талантливых людях. В рамках своего обращения президент также вспомнил великого итальянского астронома и ученого Галилео Галилея.

«Галилео Галилей, по-моему, сказал, что именно на языке математики Бог написал вселенную. Поэтому математика пронизывает все и вся!» — подчеркнул Путин.

Также российский лидер назвал принципиальной задачей обеспечить доступность подготовки специалистов по математике и информатике со школьных лет. Глава государства уверен, что именно математика — это «наука будущего и инструмент для развития новых технологий».

Владимир Путин ранее обратился с поздравлением к российским студентам в Татьянин день. Он в шутливой форме посоветовал не перебрать медовухи во время празднования.

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