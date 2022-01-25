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Как сэкономить деньги, не перегружать поликлиники и дать людям жить в пандемию?
Общество
Как сэкономить деньги, не перегружать поликлиники и дать людям жить в пандемию?
slovodel.com  / 

ФАН представляет очередную авторскую колонку первого зампреда общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, посвященную социальным сетям.

Обращаем внимание читателей: данный текст является личным мнением автора, которое может не совпадать с мнением редакции ФАН. Материал также не является каким-либо документом или иным коллективным решением общественной палаты Ленинградской области.

В последние два года нагрузка на отечественную систему здравоохранения в нашей стране высока как никогда. Можно утверждать, что все медицинские силы брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, которая представляет собой главную опасность для нормального функционирования всего государства.

Между тем, несмотря на пандемию, другие инфекции никуда не делись: как и прежде, в осенне-весенний сезон граждане переносят ОРВИ, грипп и другие простудные заболевания. И, согласно правилам, заболевший сотрудник любого предприятия для оформления законного «больничного листа» обязан лично обращаться в медицинские учреждения. Оформление данного документа гарантирует сотруднику оплату его нахождения на лечении и гарантирует его трудовые права в части сохранения в штате организации, несмотря на отсутствие на рабочем месте.

Как сэкономить деньги, не перегружать поликлиники и дать людям жить в пандемию?
pexels.com /
Однако сегодня данная практика, к сожалению, обременяет и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное. Более того, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует «подхватить» опасный вирус уже в стенах медучреждения, что делает рядовой поход к врачу смертельной лотереей.

В данной связи для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан, целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении, не оформляя официального «больничного», безо всяких санкций со стороны работодателя.

Как сэкономить деньги, не перегружать поликлиники и дать людям жить в пандемию?
pexels.com /
Такая мера снимет немалую часть рутинной нагрузки с врачей районных поликлиник, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, а также позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых и, помимо остального, поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования.

Более того, надо отметить, что во многих случаях такая практика уже существует: кто из сотрудников, чувствуя себя больным, не звонил своему начальнику с просьбой дать неофициальный отгул на пару дней? Однако такая начальственная эмпатия, к сожалению, чревата тем, что сотрудник начинает чувствовать себя должным начальству, и хитрое руководство получает дополнительный инструмент манипуляции своими кадрами.

Считаю, что пора возвести традицию в статус закона и дать простывшим спокойно три дня пить таблетки и куриный бульон. А от того, что человек не оформит больничный в трехдневный срок, наша экономика точно не рухнет.

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Все новости / Общество / Как сэкономить деньги, не перегружать поликлиники и дать людям жить в пандемию?
грипп орви больничный лист заболеваемость владимир петров
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