Лукашенко: генералы и военачальники ВС Белоруссии не хотят войны

Минск, 25 января. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни военачальники ВС Белоруссии не хотели бы войны.

По его словам, республика не заинтересована в каких-либо боевых действиях, но это не означает, что нужно бездействовать. Лукашенко отметил, что необходимо «держать ухо востро», передает «Царьград».

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», — сообщил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что страны Евросоюза и США подталкивают Белоруссию к войне. По его словам, Минск раньше выступал в роли «донора безопасности» для региона, но сейчас его хотят выставить агрессором.