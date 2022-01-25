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Лукашенко: генералы и военачальники ВС Белоруссии не хотят войны

Армия
Лукашенко: генералы и военачальники ВС Белоруссии не хотят войны
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 25 января. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни военачальники ВС Белоруссии не хотели бы войны.

По его словам, республика не заинтересована в каких-либо боевых действиях, но это не означает, что нужно бездействовать. Лукашенко отметил, что необходимо «держать ухо востро», передает «Царьград».

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы», — сообщил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что страны Евросоюза и США подталкивают Белоруссию к войне. По его словам, Минск раньше выступал в роли «донора безопасности» для региона, но сейчас его хотят выставить агрессором.

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Все новости / Армия / Лукашенко: генералы и военачальники ВС Белоруссии не хотят войны
белоруссия лукашенко война
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