Форвард «Зенита» Дзюба сыграл на позиции защитника в товарищеском матче с «Жилиной»

Дубай, 25 января. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл на непривычной позиции в контрольной встрече со словацкой «Жилиной».

Петербургский «Зенит» со счетом 5:0 обыграл «Жилину» в матче на тренировочном сборе в ОАЭ. Автором одного из голов в этой встрече стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Нападающий отличился в первом тайме матча, а во второй половине игры был заменен. После ухода с поля Дзюбу попросили сыграть на непривычной для него позиции. Нападающий заменил Данилу Хотулева и не допустил ошибок. Матч с «Жилиной» стал для «Зенита» заключительным на сборе в Дубае. Следующую игру подопечные Сергея Семака проведут в Португалии, где пройдет второй сбор петербургской команды.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками «Зенита» в Дубае. Дзюба не был приглашен на мероприятие.