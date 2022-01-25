Песков выразил обеспокоенность нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США

Москва, 25 января. В Кремле с обеспокоенностью наблюдают за нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ясность на тему дальнейших переговоров Москвы и Вашингтона появится после получения ответа американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. В нынешнем формате переговоры на эту тему завершены, добавил он.

«Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», — пояснил он представителям СМИ.

Песков добавил, что в ситуации с нагнетанием напряженности ничего не меняется.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры до конца этой недели. По словам пресс-секретаря, беседа состоится на фоне ситуации на Украине.