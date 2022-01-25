Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 15:03
15:02
Весь мир
Власти Алжира направили продовольственную помощь в Мали
15:01
Экономика
Эфир: Связан ли рост цен на продукты с обострением международной напряженности
15:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 января, праздники, факты, люди
14:57
Политика
Генерал Картаполов обозначил главные угрозы с Запада и их истинную цель против России
14:56
Общество
Правительство Ростовской области набирает волонтеров из-за распространения коронавируса в регионе
14:56
Политика
Политолог Погребинский: Британия «дразнит медведя» заявлениями о России и Украине
14:54
Спорт
Фигурист Семененко отправится на ОИ в Пекин вместо травмированного Коляды
14:52
Экономика
ГД рассмотрела проект о штрафах за услуги перевода денег незаконным онлайн-казино
14:51
Весь мир
Бразилия не откажется от использования угля до 2040 года
14:48
Экономика
Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков выразил обеспокоенность нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США

Политика
Песков выразил обеспокоенность нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 25 января. В Кремле с обеспокоенностью наблюдают за нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ясность на тему дальнейших переговоров Москвы и Вашингтона появится после получения ответа американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. В нынешнем формате переговоры на эту тему завершены, добавил он.

«Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», — пояснил он представителям СМИ.

Песков добавил, что в ситуации с нагнетанием напряженности ничего не меняется.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры до конца этой недели. По словам пресс-секретаря, беседа состоится на фоне ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков выразил обеспокоенность нагнетанием напряженности вокруг России со стороны США
россия сша песков
Комментировать