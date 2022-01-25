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Банк России резко повысил официальные курсы валют на 26 января

  /   Обновлено: 25 января 2022 13:39
Экономика
Банк России резко повысил официальные курсы валют на 26 января
wikipedia.org  /  Cliff/CC BY 2.0

Москва, 25 января. Банк России значительно повысил официальные курсы доллара и евро на 26 января. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале регулятора.

Доллар подорожал на 1,23 рубля относительно предыдущего значения, в результате его официальный курс установлен на уровне 78,64 рубля. Евро вырос на 1,34 рубля — до 88,93 рубля.

Курс рубля утром 25 января умеренно укрепляется вслед за дорожающей нефтью, однако незначительно корректирует падение предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.

В отличие от рынка акций и облигаций российская валюта по-прежнему достаточно стойко держится на фоне резкого ухудшения политических настроений. Однако если угрозы новых санкций со стороны стран Запада будут усиливаться, рубль ослабнет, считает главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

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