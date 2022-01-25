McKinsey: мировой переход к углеродной нейтральности потребует 275 трлн долларов

Москва, 25 января. Стратегия энергоперехода может оказаться чрезвычайно затратной для мировых держав. Консалтинговая компания McKinsey Global Institute оценила общий объем инвестиций, который может потребоваться для достижения углеродной нейтральности. Прогноз специалистов приводит «Газета.ru».

В рамках исследования были подсчитаны возможные вложения в замену ДВС на электродвигатели, модернизацию угольных ТЭС и другие аспекты. Авторы пришли к выводу, что необходимая сумма составит 275 триллионов долларов до 2050 года, или 7,5% от общемирового ВВП. Наиболее существенные траты потребуются от развивающихся стран.

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс ранее заявил, что последствия энергоперехода аналогичны масштабам информационной революции, произошедшей за последние 30 лет