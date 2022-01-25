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Путин заявил о желании принять участие в открытии Международного конгресса математиков

  /   Обновлено: 25 января 2022 13:55
Общество
Путин заявил о желании принять участие в открытии Международного конгресса математиков
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии Международного конгресса математиков, который в 2022 году будет проходить в Санкт-Петербурге.

О своем желании глава государства объявил в рамках общения со студентами в Татьянин день. По его словам, он может принять участие в церемонии открытия, если это позволит загруженный график российского лидера.

«Я со своей стороны с удовольствием принял бы участие и поприветствовал бы участников российских и зарубежных. Но надо посмотреть, конечно, на свой график, постараюсь это сделать», — сообщил Путин.

Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года. Это мероприятие является крупнейшим мировым событием в сфере математики. Петербург выиграл право провести конгресс в 2018 году на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу.

Президент России Владимир Путин посоветовал студентам отметить Татьянин день «в меру». Он рекомендовал не перебрать медовухи во время празднования.

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