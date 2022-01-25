Огромные очереди в поликлиниках Подмосковья

Москва, 25 января. Вчера в Подмосковье введены новые правила для посещения поликлиник. Потоки больных и условно здоровых пациентов разделены. Терапевты ведут прием с 8 до 20 часов, плановый прием специалистов ограничен.

В ряде поликлиник образовались огромные очереди, передает издание «Вести Подмосковья». Телеграм-канал «Подмосква» опубликовал видео из поликлиник Люберец и Щелково, на котором снято большое количество людей перед входом в здание, все стоят вплотную, социальная дистанция не соблюдается. Люди опасаются, что ожидание приема врача в таких условиях может быть более опасно, чем самолечение.

По новым правилам, с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 градусов теперь можно обратиться в поликлинику без записи, это должно устранить длительное ожидание врача на дому в случае нетяжелой симптоматики.

Ранее ФАН рассказал о приостановке плановой медицинской помощи в Калининградской области. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.