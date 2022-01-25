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The Sun: Британия может заключить с Украиной аналог англо-польского союза 1939 года

Армия
The Sun: Британия может заключить с Украиной аналог англо-польского союза 1939 года
army.mod.uk  /  Crown copyright

Лондон, 25 января. Британия готова в случае войны помочь Украине, как помогла Польше в 1939 году, заявил британский министр вооруженных сил Джеймс Хеппи.

В публикации издания The Sun говорится, что британцы в годы Второй мировой войны пришли на помощь полякам, а теперь могут заключить с Украиной аналог англо-польского союза 1939 года. Хеппи отметил, что Лондон уже давно оказывает поддержку Киеву, в том числе поставляет оружие, передает «ПолитРоссия».

«С 2015 года мы помогаем обучать украинские войска, улучшая их обороноспособность. На прошлой неделе мы завершили поставку противотанкового оружия», — заявил министр.

Авторы статьи напомнили о крахе англо-польского союза на фоне стремлений Лондона помочь Киеву. Отмечается, что британские ВВС после нападения гитлеровской Германии на Польшу совершили всего один авианалет на нацистские войска в Киле. Подчеркивается, что британцы потеряли половину самолетов в ходе атаки.

Неоднократные просьбы Варшавы о военной помощи, которую Лондон гарантировал ей в рамках союза, оставались без ответа. Великобритания бросила своего «союзника», хотя ранее обещала оперативно использовать свои ВВС и ВМС в случае войны с немцами.

Ранее в Лондоне заявили, что эскалация ситуации вокруг Украины может стать «кровавым делом». Там также отмечали, что допускают создание тройственного союза, в который войдут Британия, Украина и Польша, передает «Царьград».

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украина польша британия война
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