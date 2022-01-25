Путин поздравил студентов, аспирантов и школьников с Татьяниным днем

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин обратился к студентам, аспирантам и школьникам с поздравлениями в честь Татьяниного дня.

Ежегодно 25 января в России отмечается День студента. По словам главы государства, память об этой поре остается с человеком на протяжении всей жизни.

«Сегодня Татьянин день, День российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим праздником нашу студенческую молодежь, аспирантов, школьников и, конечно, взрослых», — сообщил Путин.

В этот праздник принято поздравлять всех носительниц имени Татьяна, а также студентов. Святая Татьяна считается покровительницей Московского государственного университета (МГУ).