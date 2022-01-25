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Российский форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

  /   Обновлено: 25 января 2022 13:11
Спорт
Российский форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
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Сент-Пол, 25 января. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Российский форвард Кирилл Капризов набрал 100-е очко в НХЛ в игре между «Миннесотой» и «Монреаль Канадиенс». Форвард сделал две голевые передачи и помог своей команде победить со счетом 8:2. Капризов продлил свою результативную серию до пяти матчей и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ. В этом сезоне российский нападающий набрал 49 очков. «Миннесота» с 53 очками в 38 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции лиги.

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин назвал Капризова классным хоккеистом и суперзвездой, пожелав ему удачи, передает RT.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сломал маску силовым броском вратарю «Вегаса» Робину Ленеру. Голкипер доигрывал матч регулярного чемпионата НХЛ в другом шлеме.

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Все новости / Спорт / Российский форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
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