Российские ученые впервые успешно установили зрительный нейроимплант павиану

Москва, 25 января. Российские ученые впервые установили отечественный зрительный нейроимплант павиану в рамках разработки технологий для помощи незрячим и слепоглухим людям. Об этом сообщила пресс-служба Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» журналистам «Вестей Подмосковья».

Обезьяна чувствует себя хорошо. Ей установлен имплант для головного мозга ELVIS, который позволит возвращать зрение слепоглухим и незрячим людям. В создании импланта участвовали Фонд «Со-единение» и некоммерческая лаборатория «Сенсор-Тех».

Во время первой операции, проходившей в НИИ Медицинской приматологии в Сочи, в мозг шестилетнего павиана установили матрицу с электродами, операцию проводил нейрохирург Аргут Биктимиров. Следующий этап — проведение таких операций нескольким десяткам обезьян, это позволит определить, как они видят с помощью электронного зрения. После будут проведены операции незрячим добровольцам.

Директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов отметил, что испытания пройдут до конца 2023 года.

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