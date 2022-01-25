В Кувейте двух офицеров обвинили в коррупции при закупке истребителей Eurofighter Typhoon

Эль-Кувейт, 25 января. Власти Кувейта инициировали расследование в отношении двух старших офицеров вооруженных сил эмирата по подозрению в коррупции, связанной со сделкой по приобретению самолетов Eurofighter Typhoon. Об этом сообщило государственное информационное агентство KUNA.

Управление по борьбе с коррупцией заявило, что генерал-майор и полковник армии предстанут перед судом в связи с их предполагаемым злоупотреблением государственными средствами.

Kuwait pursues corruption charges in Eurofighter plane deal https://t.co/OCbTlLaBok pic.twitter.com/STR19BVmHU — Defense News (@defense_news) January 24, 2022

Расследование выявило, что офицеры «нанесли серьезный ущерб государственному бюджету», представив производителю счета, которые превысили общую стоимость, согласованную в основном контракте.

Власти поблагодарили неназванного осведомителя за помощь правительству в получении информации о нецелевом использовании средств и заявили, что усилия по сбору и изучению доказательств продолжаются.

В 2016 году Кувейт заказал 28 истребителей Eurofighter Typhoon, изготовленных консорциумом европейских компаний, в соответствии с контрактом на сумму около 8,7 миллиарда долларов. Первые два самолета из этого заказа поступили в ВВС эмирата в прошлом месяце.

Kuwait's government says that it referred two senior #military officers for prosecution in a major #corruption case related to the country's purchase of #EurofighterTyphoon combat planeshttps://t.co/PgzudOSLuR — Arab News (@arabnews) January 24, 2022

Высокая стоимость сделки вызвала удивление на фоне аналогичных закупок боевых самолетов в других странах Ближнего Востока. В связи с эскалацией напряженности в регионе многие арабские государства Персидского залива продолжают тратить значительные средства на вооружение.

В частности, Катар заплатил примерно 6,9 миллиарда долларов за 24 таких же самолета, поставки которых начнутся в следующем году. В общей сложности на 72 истребителя Typhoon Саудовская Аравия потратила примерно 6 миллиардов долларов, правда, за самолеты старого поколения.

Qatar buys 24 Eurofighter Typhoon jets in £6bn deal https://t.co/RPDlOvjxWI — BBC News (UK) (@BBCNews) December 10, 2017

Коррупционный кризис

В последнее время кувейтские чиновники проводят кампанию по повышению подотчетности, поскольку взяточничество в правительстве все чаще вызывает общественный резонанс.

Однако данный случай стал не первым скандалом, бросившим тень на кувейтскую армию. Хищение почти 800 миллионов долларов из фонда военной помощи эмирата вынудило правительство уйти в отставку два года назад. Бывший премьер-министр и министр обороны до сих пор остаются под стражей в ожидании суда.

В целом, как отмечают активисты, коррупция процветает в регионе Персидского залива, но публичные уголовные дела против высокопоставленных чиновников все же редки.