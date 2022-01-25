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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж раскритиковал новый фильм Disney о Белоснежке

Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж раскритиковал новый фильм Disney о Белоснежке
Кадр из сериала «Игра престолов»

Москва, 25 января. Актер Питер Динклэйдж, известный по картинам «Станционный смотритель» и «Игра престолов», разнес в пух и прах новую киноадаптацию о Белоснежке. Проект Disney уже находится в разработке.

Насколько сильно ремейк отойдет от истории оригинала, пока неизвестно. Однако Динклэйдж уже негативно высказался о планах выпустить картину по такому же сюжету.

«Не хочу никого обидеть, но я был ошеломлен, когда они с гордостью объявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, при этом все еще пытаясь рассказать историю «Белоснежки и семи гномов». Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы делаете. Я не вижу в этом никакого смысла», — пояснил актер в подкасте WTF with Marc Maron.

Он разочарован, что компания Disney пытается быть прогрессивной. Однако при этом студия закрывает глаза на многие проблемы, приводит «Культуромания» мнение актера.

У Питера Динклэйджа в работе несколько проектов. Его график съемок расписан на пару лет вперед. В частности, Динклэйдж исполнит главную роль в ленте «Токсичный мститель». Компанию ему составит Элайджа Вуд и Джулия Дэвис.

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кино динклэйдж Белоснежка
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