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Новые батальоны РЭБ и радиотехнический полк сформируют в ЦВО в 2022 году

Армия
Новые батальоны РЭБ и радиотехнический полк сформируют в ЦВО в 2022 году
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 25 января. Батальоны радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиотехнический полк буду сформированы в Центральном военном округе (ЦВО) в 2022 году.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что новые батальоны РЭБ появятся в Новосибирской и Челябинской областях в рамках совершенствования боевого состава округа. Он отметил, что в Алтайском крае отдельный радиобатальон будет переформирован в радиотехнический полк. Подразделения оснастят современной спецтехникой.

«Это позволит в два раза увеличить количество объектов, прикрываемых от беспилотной авиации и крылатых ракет», — объяснил Лапин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях со средствами ПВО и пусками ракет. Также стало известно, что в этом году ВМФ РФ проведет серию маневров с участием более 140 кораблей и 10 тысяч военных, передает «Царьград».

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