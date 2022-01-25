Британские ПТУР и американские реактивные снаряды будут использоваться против городов Донбасса

Экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык пожаловался в эфире украинского телеканала «Первый независимый» на истекающий срок годности вооружения, которое Великобритания поставила на Украину ради «сдерживания российской агрессии».

«Оказывается, срок хранения этого (противотанкового. — Прим. ФАН) комплекса — 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — рассказал он.

По его словам, это наводит на мысли о том, что это вооружение нужно использовать, пока оно не стало непригодным.

Кроме того, выяснилось, что среди недавно поставленного США на Украину оружия находились 83-мм реактивные снаряды M141 Bunker Defeat Munition, предназначенные для поражения бункеров, блиндажей и различных неподвижных, но хорошо укрепленных позиций противника. Такое оружие необходимо в первую очередь при наступлении на подготовленные позиции противника и позиционируется как многоцелевое штурмовое оружие Корпуса морской пехоты Армии США.

Так где же украинская армия собирается «срочно использовать» противотанковые комплексы NLAW, которые ей срочно поставили из Великобритании, и «противобункерные» реактивные снаряды из США?

Ответ очевиден: такое вооружение носит отнюдь не оборонительный характер, и его трудно применять в «чистом поле» — в условиях гипотетических пограничных боев с российской армией, которая якобы хочет со дня на день «вторгнуться» на Украину. Например, ПТУР NLAW имеет эффективную дальность стрельбы всего 300–500 метров, чего крайне недостаточно для современного полевого боя с использованием тяжелой бронетехники или современных танков. Ну а M141 Bunker Defeat Munition вообще представляет из себя оружие для боя в городской застройке, так как его главным боевым достоинством считается термобарический боеприпас, который эффективно работает только в закрытых помещениях.

Отсюда понятен и характер будущих боевых действий, который закладывается в поставку со стороны Великобритании и США такого рода вооружений: ВСУ готовят к боям в плотной городской застройке. Если принять такое очевидное допущение, а также учесть то, что на украинских полигонах вот уже несколько лет с участием западных инструкторов из стран НАТО проводится подготовка украинских военных к боям в городских условиях, то можно сделать однозначный вывод — ВСУ готовится к зачистке городов Донбасса.

Более того, поставка вооружений с «ограниченным сроком годности» подчеркивает, что Украину вынуждают действовать предельно быстро, закладывая на подготовку такого рода операции отнюдь не годы, но месяцы. И вся истерика о «российском вторжении» является не более, чем прикрытием для подготовки такого рода карательной операции, запланированной к осуществлению со стороны ВСУ при информационном и политическом прикрытии стран НАТО.