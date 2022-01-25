Многодетная мама из Петербурга рассказала о планах после рождения десятого малыша

В России семья получает статус многодетной, если в ней рождается третий ребенок. Но в семье Федоровых решили больше, чем в три раза превысить этот показатель. У женщины родился десятый малыш.

Молодой маме всего 33 года. Старшему ребенку 16 лет, а младшему — меньше двух недель. Между ними еще восемь братьев и сестер. Петербурженка признается, что с детства мечтала о большой семье. Ее муж тоже хотел, чтобы дом всегда был наполнен детским смехом.

Юбилейного мальчика назвали Игорем. Его рост — 53 сантиметра, а вес 3,8 килограммов. Чтобы обыграть круглую дату, роды прошли в десятом роддоме.

«Справляемся очень хорошо с мужем. Я даже успеваю книжки читать всякие разные. У меня в этом плане вообще зверский аппетит, все подряд хватаю. С детьми тоже читаем очень много», — рассказывает Александра.

Женщина признается, что большое количество детей не приносит ей много хлопот. У нее остается время на себя, посещение культурных мероприятий. Но молодая мама хочет реализоваться не только в семейной, но и в профессиональной жизни. С детства она хотела стать врачом.

«Так как это последний мальчик у нас, я надеюсь, что он подрастет, мы отправим его в садик. А я буду все-таки доучиваться, дальше двигаться. У меня есть помощники, которые мне могут помочь», — рассказывает Александра.

Большая семья живет в пятикомнатной квартире. Но родители признаются, что для 12 человек даже на такой площади становится тесно. Поэтому Федоровы планируют переехать в загородный дом.

«В принципе, ресурсов хватает. Но больше не хватит, поэтому больше не будем рожать. Мы никого не заставляем, потому что мы рожаем детей не для них, а для себя. И не для старших детей, поэтому, кто хочет, тот возится», — объясняет Александра.

Федоровы стараются раскрыть потенциал каждого ребенка. Водят их на спортивные секции, в художественные школы. Также обязательными являются семейные выезды в театры и музеи.