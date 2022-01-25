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Россиянка поделилась видео с голодными пассажирами застрявшего в Стамбуле самолета

  /   Обновлено: 25 января 2022 13:01
Общество
Россиянка поделилась видео с голодными пассажирами застрявшего в Стамбуле самолета
pexels.com  /  Nur Andi Ravsanjani Gusma

Стамбул, 25 января. Российская туристка, застрявшая в закрытом из-за непогоды аэропорту Стамбула, опубликовала видео с пассажирами. Отдыхающие пожаловались на ужасные условия и проблемы с питанием.

На кадрах можно заметить огромные очереди у ресторанов быстрого питания, а также несколько десятков людей, вынужденных спать на полу в ожидании рейса. Туристы рассказали, что их отказались размещать в отелях и не предоставили питание. В итоге голодные пассажиры скупили почти все меню в местных кафе, передает «РЕН ТВ».

«Все ломанулись покупать еду в фудкорт. Мы две тысячи рублей потратили на четыре бургера, колу и две бутылки воды. На некоторые позиции цены завышены в десять раз», — пожаловалась девушка.

Напомним, воздушное судно должно было покинуть пределы государства 24 января в 19:35, однако из-за плохих погодных условий перелет решили отложить.

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