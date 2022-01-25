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Эфир: Как Запад поплатился за спекуляции о военных планах России собственной экономикой

  /   Обновлено: 25 января 2022 13:01
Армия
Эфир: Как Запад поплатился за спекуляции о военных планах России собственной экономикой
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Санкт-Петербург, 25 января. Спекуляции на тему «российской угрозы» обернулись для Запада неожиданными последствиями. Как выяснилось, наиболее пугливыми в сложившейся ситуации оказались инвесторы с Уолл-стрит.

Всего за один торговый день 24 января падение индекса NASDAQ от максимальных уровней до внутридневных минимумов составило 19.2%. За семь дней рынок акций рухнул почти на 14.5%, что является сильнейшим снижением со времен кризиса 2009 года. Встревоженные вбросами западных политиков и СМИ инвесторы попросту выводят деньги, провоцируя коллапс биржевых и товарных рынков по всему миру. Украинский, к примеру, рухнул на 30%, утащив на дно и курс гривны. Снижение российского рынка в среднем составило 25%.

Кому выгодно обрушение рынков, и кто на этом заработает? Зачем западные СМИ разжигают военную истерию и нет ли тут интересов ВПК? Кто сейчас лидирует в продажах оружия и поменяются ли лидеры после текущего кризиса? Как предложение запретить оборот криптовалюты повлияет на экономику России и курс биткойна? Только ли военная истерия стала поводом для колебаний на биржах или мы наблюдаем давно обещанный мировой кризис? Чем вызван этот кризис, как долго он продлится и каковы будут последствия? На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

Эфир начался в 13:00 по московскому времени.

Прямой эфир проходит здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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