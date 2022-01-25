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Финансист Антонов ожидает давления на рубль из-за угроз Запада

  /   Обновлено: 25 января 2022 13:01
Экономика
Финансист Антонов ожидает давления на рубль из-за угроз Запада
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 января. Если угрозы новых санкций со стороны стран Запада будут усиливаться, рубль ослабнет в том числе за счет конвертации в доллары, заявил главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

В отличие от рынка акций и облигаций рубль по-прежнему достаточно стойко держится на фоне резкого ухудшения политических настроений, подчеркнул эксперт в беседе с агентством «Прайм». Крайним порогом сопротивления выступал показатель 77,6 рубля за доллар.

«При его пробое паре доллар-рубль открыта дорога на психологически важную отметку 80», — добавил Антонов

Однако при приближении к этому уровню можно ожидать поддержку со стороны Центробанка РФ. Регулятору в настоящий момент очень дешевый рубль не выгоден, поскольку он стимулирует рост инфляции.

Рубль умеренно дорожает вслед на ростом нефтяных котировок. Доллар на торгах снизился на 20 копеек и составил 78,56 рубля за денежную единицу. Евро потерял 29 копеек — до 88,90 рубля.

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