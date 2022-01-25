Украинцы пожелали Зеленскому почаще думать о народе

Киев, 25 января. Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 44-й день рождения.

Журналисты издания «Украина.ру» вышли на улицы, чтобы пообщаться с гражданами и узнать их мнение о президенте. Корреспонденты попросили украинцев что-нибудь сказать первому лицу государства, но получили неожиданный ответ. Граждане страны практически единогласно не пожалели Зеленского и рассказали все, что о нем думают.

«Лучше бы он не баллотировался, не надо нам», — сказала киевская пенсионерка. «Что бы я ему пожелал? Ну, взяться за ум», — ответил еще один респондент.

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Один из жителей Киева посоветовал президенту думать о народе, а молодая мама, гуляющая на детской площадке с ребенком, надолго задумалась, а затем выдала эмоциональное обращение к Зеленскому.

«Даже не знаю, что ему сказать. Наверное, чтобы он испытал те же самые эмоции страха, депрессии и безысходности — то, что испытывают обычные люди», — сказала женщина. «Если у него действительно есть какая-то хорошая мысль, пусть он это делает, было бы вообще прекрасно, обещал хорошо», — заключила другая местная жительница.

Ранее Зеленский заявил, что настало время разведке страны «перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов» и противостоять «внешней агрессии». По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка, пишет НСН.