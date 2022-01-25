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Украинский посол Мельник назвал поспешной эвакуацию персонала дипмиссии ФРГ из Киева

Политика
Украинский посол Мельник назвал поспешной эвакуацию персонала дипмиссии ФРГ из Киева
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Киев, 25 января. Решение Германии и Соединенных Штатов о выводе персонала их дипмиссий из Киева было поспешным, уверен украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Недавно немецкие власти заявили, что близкие дипломатов ФРГ могут уехать с Украины при желании. При этом речи об эвакуации сотрудников дипмиссий не шло. Однако Мельник раскритиковал вывоз персонала ведомств.

«Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности», — подчеркнул посол в беседе с медиагруппой «Функе».

Ранее Андрей Мельник пожаловался, что Берлин якобы не считается с интересами Киева, передает Национальная служба новостей. Он также потребовал от ФРГ предоставить Украине летательное вооружение.

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Все новости / Политика / Украинский посол Мельник назвал поспешной эвакуацию персонала дипмиссии ФРГ из Киева
украина германия мельник
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