Украинский посол Мельник назвал поспешной эвакуацию персонала дипмиссии ФРГ из Киева

Киев, 25 января. Решение Германии и Соединенных Штатов о выводе персонала их дипмиссий из Киева было поспешным, уверен украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Недавно немецкие власти заявили, что близкие дипломатов ФРГ могут уехать с Украины при желании. При этом речи об эвакуации сотрудников дипмиссий не шло. Однако Мельник раскритиковал вывоз персонала ведомств.

«Украинская сторона удивлена решениями Госдепартамента и МИД ФРГ. Мы считаем, что эти шаги поспешны и могут вести к ненужной неуверенности среди украинской общественности», — подчеркнул посол в беседе с медиагруппой «Функе».

Ранее Андрей Мельник пожаловался, что Берлин якобы не считается с интересами Киева, передает Национальная служба новостей. Он также потребовал от ФРГ предоставить Украине летательное вооружение.