В Петербурге пройдет Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде»

Санкт-Петербург, 25 января. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2022 года Российский Союз ветеранов и Фонд Андрея Кончаловского организуют Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде».

Проведет урок, который пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ, телеведущая, президент Благотворительного фонда Оксана Федорова. В рамках проекта «История от первого лица» сами ветераны расскажут о том, как они выжили в блокаду и защитили Ленинград, сообщают «Ветеранские вести».

Во время урока будут представлены работы победителей Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки Победителей» («Бессмертный Полк России»), Международного конкурса детского творчества «Мои герои большой войны» (Фонд Оксаны Федоровой), а также медиаматериалы проектов «Без срока давности» (МПГУ), «Обыкновенные герои» (ОНФ) и «Поезд Победы» («Волонтеры Победы»).

Партнерами мероприятия выступают МПГУ, Общероссийский Народный Фронт, «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы», Фонд Оксаны Федоровой, Международный медиа-холдинг Veterans News и ИА «Ветеранские вести». Проект «История от первого лица» курируется Фондом Андрея Кончаловского при участии Фонда президентских грантов.

Ранее ФАН сообщал о приезде из ФРГ в Санкт-Петербург жительницы блокадного Ленинграда Галины Балакиревой для участия в торжественно-траурной церемонии, посвященной 78-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. Балакирева родилась накануне начала войны и только в 1942 году была вместе с мамой эвакуирована из блокадного Ленинграда. В начале 1990-х годов она переехала с мужем в ФРГ.