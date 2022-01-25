Кто вошел в новый кабинет министров Чили при президенте Бориче

Новый президент Чили Габриэль Борич представил общественности состав правительства, с которым приступит к исполнению президентских обязанностей 11 марта. Всего их 24 человек — 14 женщин и 10 мужчин. В целом аналитики считают новое правительство «умеренным», — несмотря на то, что трое из новых министров принадлежат к лагерю чилийских коммунистов.

В пятницу 21 января Борич подчеркнул, что самой важной характеристикой нового Кабмина является его «разнородность» — иными словами, в правительство вошли не только молодые политики из недавно созданных революционных объединений, но и представители традиционных партий левого центра. В конце выступления новый президент отметил, что подобный выбор определяется нехваткой кадров: «У нас недостаточно парламентариев, так что пришлось прибегнуть к неким соглашениям».

Специальный корреспондент МФАН рассказывает о том, кто вошел в правительство Габриэля Борича.

Шаг вперед, два шага назад

Пришедшая к власти левая коалиция «Одобряю достоинство» (Apruebo dignidad) — в которую входит и партия Габриэля Борича «Социальная конвергенция» — занимает всего 37 из 155 мест в нижней палате парламента Чили, и пять мест в Сенате (из 43). Поэтому, чтобы обеспечить грядущим нововведениям «проходимость» у чилийских законодателей, Габриэлю Боричу пришлось пойти на определенный компромисс с политическим истеблишментом Чили.

twitter.com / Пресс-служба президента Чили

Таким компромиссом в кабинете министров Борича стали три социалиста (PS), член партии «За демократию» (PPD), а также консерватор, которым в данном контексте является представитель партии радикалов (PR) и либертарианец из либеральной партии (PL). Эти двое станут «замами» второго плана, но так или иначе обозначат присутствие в правительстве альтернативной политической мысли.

Социалисты возглавили Министерство жилищного строительства, Министерство обороны и Министерство финансов, хотя Марио Марсель (назначенный на эту должность действующий глава Центробанка) социалистам сочувствует скорее формально, а на деле проводит вполне либеральную экономическую политику. Он далеко не всегда разделяет мнение Борича об управлении экономикой Чили. К примеру, Марсель неоднократно выступал против упразднения системы частных пенсионных фондов, которая является одной из «камней преткновения» в чилийском обществе.

Федеральное агентство новостей /

Новый министр жилищного строительства — Карлос Монтес — самый «возрастной» управленец в обойме нового президента (75 лет) и политик со стажем: с 1990 до 2014 год он представлял партию социалистов в нижней палате парламента, а с 2014 — в Сенате. В этом качестве он неоднократно участвовал в работе комиссий по теме бюджета.

Глава коалиции «Одобряю достоинство» радикальный коммунист Даниэль Хадуэ от подобных компромиссов отнюдь не в восторге. Впоследствии это может привести к трениям внутри блока. Не стоит забывать, что сам Хадуэ тоже метил в президентское кресло — однако, оттолкнув многих потенциальных избирателей — и «слева», и «справа» — слишком острым серпом и тяжелым молотом, он не набрал нужного количества голосов.

Женщины на ключевых постах

Еще во время избирательной кампании Борич определил себя как «феминиста» — поэтому неудивительно, что ключевые министерства в новом правительстве возглавят женщины.

¡BUENAS NOTICIAS! El gabinete del futuro gobierno estará compuesto por una mayoría de mujeres, con 14 en total, y 10 hombres. ????FELICITAMOS a las nuevas ministras y les deseamos mucho éxito en su gestión. ¡Trabajemos juntas para avanzar en la agenda de igualdad de género para ????????! pic.twitter.com/RMcng4iS1f — ComunidadMujer (@ComunidadMujer) January 21, 2022

Во главе Министерства обороны встанет Майя Фернандес, ветеринар по профессии, внучка президента Альенде и, что вполне предсказуемо, член партии социалистов. В школе училась на Кубе, куда родители вывезли ее после государственного переворота, однако с приходом к власти Патрисио Эльвина, который сменил Пиночета, вся семья вернулась в Чили. СМИ считают, что назначение Майи носит «компенсационный» характер — иными словами, символизирует дань всем, кто пострадал от действий военных во времена диктатуры.

Во главе Министерства внутренних дел встала 36-летняя Иския Сичес, первая в истории Чили женщина-министр внутренних дел. По образованию она врач и в отличие от Борича, сразу после университета начала работать по специальности, а в 2017 году возглавила Ассоциацию профессиональных медиков Чили (Colegio Médico). Там же она занялась профсоюзной деятельностью.

Из критических задач перед сеньоритой Сичес стоит необходимость нейтрализовать ситуацию с индейцами мапуче на юге страны. В своем выступлении в пятницу Борич коснулся индейской темы:

«Мои соболезнования семьям жертв — и дань уважения народу-нации мапуче», — сказал он.

Не совсем понятно, имел ли президент в виду только павших индейцев, или также карабинеров (на прошлой неделе в столкновениях их погибло трое) и мирных жителей из категории «белых».

Федеральное агентство новостей /

Министром иностранных дел стала Антония Уррехола, которая три года представляла Чили в Межамериканской комиссии по правам человека в рамках ОАГ, а в 2021 года возглавила эту комиссию. Ее назначение полностью отвечает предвыборным обещаниям президента Борича относительно важности, которую борьба за права человека будет иметь в деятельности нынешнего правительства.

Другой женщиной, занявшей исключительно важную должность в новом кабинете министров Чили, стала Марсела Эрнандо, возглавившая Министерство горнодобывающей промышленности. Сеньора Эрнандо имеет два высших образования — медицинское и управленческое. Она была мэром северного города Антофагаста с 2008 по 2012 год, поэтому основную зону чилийских шахт знает не понаслышке.

А вот непосредственно министром экономики стал мужчина — Николас Грау, молодой экономист и университетский преподаватель. Будем надеяться, что у него хватит опыта и знаний для управления экономикой целой страны.

Верные соратники

Госсекретарем и спикером нового правительства станут уже известные по избирательной кампании соратники Габриэля Борича — Джорджио Джексон и Камила Вальехо.

www.facebook.com / Официальная страница Джорджио Джексона

По образованию 35-летний Джорджио Джексон — инженер в сфере IT. Он выпускник элитной немецкой школы в престижном районе Сантьяго и весьма недешевого частного Католического университета. Член партии «Демократическая революция» (RD), он начал свою политическую карьеру в качестве координатора в волонтерской организации, окунулся в протестное движение во время студенческих беспорядков 2011 года, позиционирует себя как защитника демократических прав и свобод в рамках левой идеологии «прогрессизма». В 2021 году вместе с Искией Сичес возглавил избирательную кампанию Борича и выступил в роли его спикера.

www.facebook.com / Официальная страница Камилы Вальехо

34-летняя Камила Вальехо — коммунистка, унаследовавшая свои убеждения от родителей и закрепившая навык борьбы в протестном движении школьников и студентов 2011 года. Уже в 2013 году стала депутатом, в том же году с отличием закончила архитектурный факультет в Университете Чили.

Новый президент Чили закончил своё обращение цитатой из Виолеты Парры, весьма популярной во времена Альенде чилийской поэтессы и исполнительницы песен:

«Все в гармонии — музыка и хлеб, размышления и поцелуй».

Остается надеяться, что правительство, которое начинают свою деятельность с подобным лозунгом, принесёт стране только позитивные трансформации, примирение и выстраданную стабильность.