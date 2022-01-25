Необязательные расходы в день выдачи зарплаты позволяют себе 71% россиян

Москва, 25 января. Жители России зачастую увеличивают свои траты в день получения зарплаты. Компания Delivery Club и аналитический центр ResearchMe провели соответствующее исследование.

В результате опроса выяснилось, что 71% граждан позволяют себе израсходовать больше, чем обычно. Респонденты назвали свои любимые способы отметить получение денег. Большинство из них (32%) обычно выбирают посещение ресторана.

Напротив, наименее популярным способов потратить деньги стало бронирование авиабилетов и номеров в отелях — их покупают только 3% россиян. Активнее всего после получения зарплаты действуют жители в Северо-Западном федеральном округе: почти треть респондентов там заявили, что расходуют в день зарплаты почти все.

Каждый пятый россиянин брал микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты, выяснилось ранее.