Арабская коалиция нанесла удары по Сане после атаки хуситов на Саудовскую Аравию и ОАЭ

Эр-Рияд, 25 января. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о начале очередной воздушной кампании против йеменских хуситов в ответ на их недавние атаки с применением беспилотников и баллистических ракет.

Представители военного блока в очередной раз подчеркнули, что налеты будут совершаться на «законные» цели в Сане, подразумевая выявленные позиции отрядов «Ансар Аллах». Тем не менее после таких «точечных ударов» местные источники зачастую сообщают о попадании бомб в жилые кварталы и гибели мирных жителей.

Coalition in Yemen begins military operations in Sanaa https://t.co/FuAdlVRbvn — desi123.com (@desi12_3) January 25, 2022

Как пояснили в Эр-Рияде, новая операция призвана обезопасить гражданские объекты Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые после возвращения в конфликт также стали целью атак повстанцев.

Местные СМИ в Сане подтвердили, что по нескольким районам йеменской столицы были нанесены около 13 авиаударов, однако не дали подробностей о разрушениях и жертвах. На данный момент получить достоверную информацию от непосредственных свидетелей все еще проблематично, поскольку на прошлой неделе при бомбардировке коалицией города Ходейда был уничтожен главный коммуникационный узел интернет-сети.

Помимо этого, в Эр-Рияде отчитались о проведении 14 боевых вылетов в провинции Мариб и Эль-Байда, в результате которых якобы были убиты 50 сторонников «Ансар Аллах» и уничтожены около десяти единиц техники. Также саудовские ВВС атаковали позиции повстанцев в северных регионах Йемена, Хадже и Сааде. По информации СМИ, от бомбардировок там погибло более 100 человек, однако являлись ли они комбатантами или гражданскими, не сообщается.

Накануне хуситы вновь выпустили ракеты по объектам в Саудовской Аравии и ОАЭ. В Эмиратах заявили, что два боеприпаса, направленные в сторону Абу-Даби, были перехвачены местными системами ПВО и не причинили ущерба. Власти государства подчеркнули свою готовность к отражению дальнейших атак.

Saudi-Led Coalition Fighter Jets Heavily Bomb Yemeni Cities. Almanar English.... pic.twitter.com/2USFA4nhjw — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) January 25, 2022

Ранее целью повстанцев становилась лишь саудовская территория. Однако в январе хуситы совершили пуск двух барражирующих боеприпасов, поразивших аэропорт и промышленную зону столицы ОАЭ, что привело к гибели троих мирных жителей. Эта атака стала ответом на активизацию усилий Абу-Даби в рамках деятельности коалиции. Впоследствии Эмираты запретили все полеты частных беспилотников над городами и другими объектами, чтобы не создавать помех для национальной сети ПВО.