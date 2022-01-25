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Астрономы Университета Юты обнаружили уникальную черную дыру в соседней галактике

Наука
Астрономы Университета Юты обнаружили уникальную черную дыру в соседней галактике
pixabay.com

Вашингтон, 25 января. Астрономы из Университета Юты в США обнаружили необычную черную дыру промежуточной массы, которая не похожа ни на одну другую, дав ей название B023-G078.

Она в 100 тысяч солнечных масс меньше, чем черные дыры, обнаруженные в центрах галактик, однако больше, чем черные дыры, рождающиеся при взрывах звезд. По словам специалистов, черная дыра находится в огромном скоплении звезд в ближайшей к Земле галактике Андромеда.

Ученые уже получили новые данные и смоделировали световой профиль исследуемого объекта. Они также рассчитали, как масса распределяется внутри этой черной дыры.

Как оказалось, свет в центре B023-G078 круглый, а затем он становится более плоским, двигаясь наружу. Химический состав звезд тоже меняется: в звездах в центре больше тяжелых элементов, чем у края объекта, пишет Planet Today.

Отправка космического аппарата к планете Седна даст возможность получить сведения о формировании Солнечной системы. Сценарий полета ранее представили сотрудники Института космических исследований РАН.

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космос галактика черная дыра
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