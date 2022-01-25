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Народная милиция ЛНР заявила о возросшей военной активности ВСУ в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР заявила о возросшей военной активности ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 25 января. Подразделения ВСУ активно готовятся к боевым действиям в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он заявил о возросшей военной активности ВСУ не только в зоне боевых действий на юго-востоке, но и на всей территории Украины. По его словам, разведка ЛНР отслеживает передвижение техники и готова реагировать оперативно, передает «Царьград».

«Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бронетехника ВСУ была замечена в жилом районе города Попасная у линии соприкосновения. Ополченцы ведут круглосуточное наблюдение за перемещением и действиями украинских подразделений.

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ЛНР всу донбасс разведка
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