Народная милиция ЛНР заявила о возросшей военной активности ВСУ в Донбассе

Луганск, 25 января. Подразделения ВСУ активно готовятся к боевым действиям в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он заявил о возросшей военной активности ВСУ не только в зоне боевых действий на юго-востоке, но и на всей территории Украины. По его словам, разведка ЛНР отслеживает передвижение техники и готова реагировать оперативно, передает «Царьград».

«Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бронетехника ВСУ была замечена в жилом районе города Попасная у линии соприкосновения. Ополченцы ведут круглосуточное наблюдение за перемещением и действиями украинских подразделений.