Ушел из жизни советский писатель и журналист Владимир Губарев

Москва, 25 января. Скончался советский писатель, журналист Владимир Губарев, сообщается в Telegram-аккаунте Союза журналистов России. Ему было 83 года. Причина смерти не названа.

Союз журналистов России выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Место и время прощания с Губаревым пока не названо.

Владимир Губарев родился 26 августа 1938 года. Он работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда».Губарев в числе первых прибыл на место трагедии в Чернобыле. После этого он создал пьесу «Саркофаг», которую поставили в 56 театрах всего мира.