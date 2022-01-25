Парламентский комитет Ливии представит механизм выбора нового премьера

Триполи, 25 января. Глава Комитета Палаты представителей по изучению дорожной карты (КДК) переходного периода Наср ад-Дин Муханна встретился с руководителями Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имадом ас-Саихом и Управления регистрации актов гражданского состояния Мохаммедом Балтамром, который представил отчет о работе и о случаях мошенничества в заявках на выборы.

Председатель сформированного за два дня до несостоявшегося плебисцита парламентского комитета заявил, что срок полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и премьера Абд аль-Хамида Дабибы завершился 24 декабря 2021 года. Однако голосование не состоялось и в назначенную дату ливийцы не избрали власти, поэтому теперь главная задача заключается в объединении усилий для успешного завершения процесса в 2022-м.

«Правительство находится в критической правовой ситуации, но если мы захотим продлить его, вопрос решится здесь, в зале, и это юридическая точка зрения. Окончательное решение ливийский парламент примет в ближайшее время», — подчеркнул Наср ад-Дин Муханна.

Депутат Палаты представителей от города Мисурата Сулейман аль-Факих добавил, что во вторник комитет предложит механизм выбора нового премьер-министра. По его словам, Ливия нуждается в сильном правительстве, которое создаст соответствующую атмосферу, а действующие власти окружены множеством подозрений.

Примечательно, что местные жители с нетерпением ждут разработки основанного на политической, правовой и экономической системах государства закона, а не вступления в очередной переходный этап.

«Мы достигли договоренности с Высшим государственным советом (ВГС) о внесении поправок в проект Конституции путем формирования нового совместного комитета», — завершил депутат.

Накануне спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявлял, что мандат ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истек 24 декабря и нахождение главы кабмина у власти нарушает согласованные договоренности, дорожную карту. Прием заявок претендентов на премьерский пост начнется 25 января.

При этом, по его мнению, парламентарии не создадут Основной закон страны в одиночку, поэтому для разработки проекта Конституции нужно сформировать новый совместный совет, в который войдут и члены ВГС.

Ранее Комитет по изучению дорожной карты переходного периода провел второе заседание в штаб-квартире в Триполи, где обсудил рабочую программу и дальнейшие действия.