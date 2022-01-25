Место встречи континентов: в Петербурге пройдет выставка «Искусство объединять»

С 27 января по 11 февраля в новой Zarenkov Gallery (Социалистическая ул., 21) пройдет выставка «Искусство объединять», на которой свои работы представят художники разных стран: Григорий Потоцкий (Россия), Жан-Люк Бун (Франция) и Дэниэль Ли Ви Сенг (Малайзия). Организаторы выставки — Zarenkov Gallery и компания Campo Verde Media Group, куратором выступила Анна Воронкова.

«Искусство объединять» — выставка с таким символичным названием открывает экспозиционную деятельность нового культурного пространства на карте Санкт-Петербурга — Zarenkov Gallery, которое обещает стать местом притяжения для горожан и гостей Северной столицы.

Чтобы показывать «большое» современное искусство, необходимо быть смелым и открытым человеком. Эти качества объединяют всех участников выставки: российского скульптора и художника Григория Потоцкого, французского художника Жан-Люка Буна и малазийского мастера абстрактной живописи Дэниэля Ли Ви Сенга. Более того, для каждого из них этот проект — личная история о преемственности идей, а также об особых отношениях, возникающих между учителем и учеником. Основная концепция выставки заключается в неизбежности существования общей эстетической системы, которая рождается в результате творческого труда прилежного ученика и щедрого педагога. Международная выставка «Искусство объединять» сочетает в себе все лучшее, что можно отнести к традициям наследования идей и интеграции культур разных стран. А галерея выступает открытой площадкой для диалога и обмена опытом, местом встречи художников.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

«Новое арт-пространство Zarenkov Gallery создано именно для того, чтобы проводить выставки, распространяющие мудрость, красоту, вдохновение и надежду самыми прогрессивными средствами самовыражения, включая виртуальную реальность. Этим актуальным критериям в полной мере соответствует международный художественный проект «Zarenkov Gallery. Искусство объединять». Творческий диалог между художниками из России, Франции и Малайзии вовлекает в коммуникацию и зрителя. Разговор строится таким образом, что мастера убедительно демонстрируют свой талант, балансируя между парадоксами фантазии, внутренними смыслами и самодостаточным восприятием формы. Участники выставки — российский скульптор Григорий Потоцкий, французский абстракционист Жан-Люк Бун и малазийский живописец Дэниэль Ли Ви Сенг профессионально владеют изобразительными техниками сегодняшнего дня. В поиске ответов на извечные вопросы мастера придумывают новые способы самовыражения, новаторские методы взаимодействия материалов и форм. Множественное единство оригинальности и целостное единство преемственности — руководящие идеи проекта, ставшего алхимическим эликсиром для решения проблемы глобальной разобщенности людей, усилившейся из-за пандемии коронавируса, и для обретения новых жизнеспособных инструментов межкультурного взаимопонимания, гармоничного сосуществования и конструктивного диалога».

Для справки:

Анна Воронкова, куратор выставки «Искусство объединять»:

Zarenkov Gallery — это современная галерея, творческая площадка и уникальная лаундж-зона одновременно, расположившаяся в самом центре Петербурга, на Социалистической улице, 21, на десятом этаже апарт-отеля YE’S.

Молодая галерея объединит под своей крышей самые разные направления, стили и виды искусства. Она станет многофункциональной платформой: здесь будут проходить не только выставки, но и лекции, творческие встречи, семинары, конференции, концерты. Кроме того, Zarenkov Gallery будет выступать площадкой уникальной премии «Созидающий мир», учрежденной Почетным меценатом Вячеславом Заренковым в 2019 году для выявления и поощрения наиболее талантливых писателей, поэтов, художников и скульпторов, работающих в различных жанрах.

Участники выставки «Искусство объединять»:

Григорий Потоцкий

Российский художник, 1954 г. р. Президент и основатель Международной академии доброты, почетный академик Академии художеств России, член Международной академии информационных технологий, член-корреспондент Педагогической академии, член Международной ассоциации искусств, работающей в партнерстве с ЮНЕСКО, член Союза художников России.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

Картины и скульптуры мастера были представлены более чем на 160 выставках в России и за рубежом. Знаменитый скульптор создал галерею, включающую около 120 бронзовых портретов выдающихся современников.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

Вклад в культуру Григория Потоцкого был неоднократно отмечен различными наградами: золотой медалью и орденом имени М. Ломоносова, золотой медалью Союза художников России, грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры России и Администрации президента России; ему присвоены звания «Почетный гражданин России», Герой России; среди его наград — ордена, медали и грамоты Конгресса США, правительств Колумбии, Филиппин, Македонии, Мексики и многих других стран.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

Жан-Люк Вирар (Бун)

На сегодняшний день более 150 работ Потоцкого установлены в 50 странах мира. Это памятники и бронзовые портреты множества знаменитых людей, среди которых: актеры; писатели и поэты —; режиссеры —

Jean Luc Virard (Boun), китайско-вьетнамский художник, 1962 г. р. Живет во Франции с 1973 года.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

Член Международной академии искусств (AIA), член Европейской академии искусств Франции (AEAF), член Национальной федерации французской культуры (FNCF), а также Европейской группы искусств (EAG).

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

В 2016 году на весеннем аукционе Beijing Hanhai Auction в категории современного изобразительного искусства Китая картина «Голубая мечта» Буна была продана дороже эстимейта на 41%. Ее цена составила 874 089,93 доллара (более 63,5 млн рублей).

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

Даниэль Ли Ви Сенг

В 2021 году Бун был награжден золотой медалью Академии искусств, наук и литературы Франции (Académie ARTS-SCIENCES-LETTRES) за неоценимый вклад в развитие культуры и искусства Франции.

Daniel Liau Wee Seng, китайский художник, 1972 г. р. Живет и работает в Малайзии.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

Член Ассоциации зарубежных китайских художников, член Французской Ассоциации фигуративного деструктурализма, директор и председатель малазийского отделения ICPAA.

В 2015 получил награду за вклад в развитие дружественных отношений между Малайзией и Китаем от жены премьер-министра Малайзии.

В 2016 году по приглашению султана Селангора вошел в Королевский дворец культурных обменов. В том же году приглашен Китайским университетом Цинхуа на факультет изящных искусств советником по культурным обменам.

В 2018/2019 награжден специальной премией на Малазийской художественной выставке в рамках ПМЭФ.

Фотографии предоставлены пресс-службой Campo Verde Media Group /

В 2021 награжден серебряной медалью на выставке Токийского Метрополитен-музея; вошел в short list списка самых влиятельных художников мира по версии LABA, Беверли Хиллз, Лос-Анджелес.

В 2021 году на весеннем аукционе Beijing Hanhai Auction в категории современного изобразительного искусства Китая картина Даниэля Ли Ви Сенга была продана за 43 960,00 доллара (более 3 млн рублей).

Случайное знакомство с Григорием Потоцким, когда тот прилетал в Куала-Лумпур на открытие своего памятника Миклухо-Маклаю, определило новый поворот в жизни преуспевающего бизнесмена Ли Ви Сенга. Сдружившись со скульптором, Дэниэль понял, что его настоящее призвание — творить. После долгих доверительных бесед и череды увлекательных приватных мастер-классов, вдохновившись искусством Потоцкого и поверив в собственные силы, Дэниэль оказался настолько смелым, что кардинально изменил жизнь, и настолько открытым, что признался себе в истинном предназначении и начал писать трогательные и искренние картины.