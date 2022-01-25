Кремль призвал к диалогу с болельщиками из-за бойкота матчей после внедрения Fan ID

Москва, 25 января. В Кремле отреагировали на заявления фанатов трех российских клубов, объявивших о бойкоте матчей РПЛ из-за введения паспортов болельщика (Fan ID).

Кремль намерен обсудить с российскими футбольными фанатами вопрос введения Fan ID, чтобы понять причины «непримиримой реакции». Об этом 25 января рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно разъяснять. В любом случае, это надо делать путем диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», — заявил он в ходе брифинга.

Закон о введении Fan ID на спортивных мероприятиях в России вступит в силу 1 июня. Накануне фанатские объединения московского «Спартака», петербургского «Зенита» и «Ростова» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за внедрения системы.