В Кремле отреагировали на громкое заявление Кадырова по Украине

Москва, 25 января. Внешнюю политику государства формирует президент Российской Федерации Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по Украине.

Ранее Кадыров рассказал, что его высказывание о возможности присоединения украинской стороны к Российской Федерации, является его личным мнением. Глава Чечни предположил, что если лидер Украины Владимир Зеленский не прекратит политику, направленную против России, то соседнее государство нужно будет присоединить к РФ. Кадыров отметил, что если бы ему поручили, давно бы решил вопрос, присоединив Украину.

Также он заявлял, что власти США не желают для Киева ничего хорошего, они только пытаются разместить на территории страны свои военные базы. По словам Кадырова, население Украины должно противостоять влиянию американцев.