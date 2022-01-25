Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 13:34
13:30
Общество
В Москве установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19
13:30
Экономика
McKinsey: мировой переход к углеродной нейтральности потребует 275 трлн долларов
13:29
Общество
Путин заявил о желании принять участие в открытии Международного конгресса математиков
13:29
Весь мир
В Кувейте двух офицеров обвинили в коррупции при закупке истребителей Eurofighter Typhoon
13:26
Политика
Британские ПТУР и американские реактивные снаряды будут использоваться против городов Донбасса
13:26
Происшествия
Находящегося в розыске гражданина Туркмении задержали в центре Петербурга
13:25
Армия
The Sun: Британия может заключить с Украиной аналог англо-польского союза 1939 года
13:12
Происшествия
Пассажир авиарейса Узбекистан — Москва умер во время полета
13:11
Общество
Путин поздравил студентов, аспирантов и школьников с Татьяниным днем
13:09
Спорт
Российский форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Кремле отреагировали на громкое заявление Кадырова по Украине

7770
Политика
В Кремле отреагировали на громкое заявление Кадырова по Украине
pixabay.com

Москва, 25 января. Внешнюю политику государства формирует президент Российской Федерации Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по Украине.

Ранее Кадыров рассказал, что его высказывание о возможности присоединения украинской стороны к Российской Федерации, является его личным мнением. Глава Чечни предположил, что если лидер Украины Владимир Зеленский не прекратит политику, направленную против России, то соседнее государство нужно будет присоединить к РФ. Кадыров отметил, что если бы ему поручили, давно бы решил вопрос, присоединив Украину.

Также он заявлял, что власти США не желают для Киева ничего хорошего, они только пытаются разместить на территории страны свои военные базы. По словам Кадырова, население Украины должно противостоять влиянию американцев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / В Кремле отреагировали на громкое заявление Кадырова по Украине
украина песков кремль кадыров
Комментировать