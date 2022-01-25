Политолог Манукян с Вованом и Лексусом получили подтверждение инсайдам по беспорядкам в Казахстане

Политолог и журналист Вадим Манукян, который делился с ФАН инсайдами по поводу «интересантов» событий в Казахстане, считает, что «сливы» его источника нашли полное подтверждение благодаря усилиям известных пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова).

Ранее на YouTube-канале Vovan222 (псевдоним журналиста Владимира Кузнецова) появилось новое видео «ДипфейкШоу: Мухтар Аблязов о союзе с Навальным, протестах в Казахстане и КазаРоссии».

Пранкер, прикинувшись Леонидом Волковым, побеседовал с беглым казахстанским экс-министром Мухтаром Аблязовым, который называет себя лидером оппозиции Казахстана. В ходе беседы Аблязов сделал несколько интересных заявлений, в том числе фактически признался в причастности к беспорядкам в Казахстане в начале января. Леонид Волков, также скрывающийся от правосудия за границей, напомним, является в России фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе за сотрудничество с признанными экстремистскими структурами находящегося в заключении за мошенничество Алексея Навального. Также отметим, что Леонид Волков и Алексей Навальный внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вот цитаты из откровений Аблязова:

«Видели Белоруссию? Они же реально должны были свалить власть. Я их спрашивал: что вы не возьмете резиденцию [президента Белоруссии]? Я их [белорусскую оппозицию] убеждал действовать более, скажем так, решительно. Но они так двигались, у них не было единого центра управления, были между собой конфликты».

О протестах в Казахстане:

«Мы оказались единственной организацией, которая имеет планы, сеть, ячейки. Мы в Telegram создали специальные секретные чаты. Это была длительная многолетняя работа. Четыре года мы объясняли по поводу механизма: как заходить [в административные здания], как защищаться, как занимать позиции на площадях, [как ставить] палатки, подрывная работа с полицией, с вооруженными силами».

Global Look Press / facebook.com/MuhtarAblazov

По мнению политолога, журналиста, блогера Вадима Манукяна, все эти откровения Аблязова, рассказанные якобы «эмиссару Навального», показывают, что инсайды по поводу истинных «интересантов» беспорядков в Казахстане полностью подтверждаются.

«Рад, что мои друзья Вован и Лексус подтвердили все мои новогодние инсайды от источника по Казахстану, да и не только, которые я озвучивал для ФАН и на телеканале «Звезда», — отметил Манукян. — В приватном разговоре с ними беглый банкир из Казахстана, который сейчас находится во Франции, полностью раскрыл суть работы их «Центра по эскалации конфликтов в странах СНГ», который находится на Украине, в Киеве, а если точнее — в офисе [экс-президента Украины] Петра Порошенко. Этот центр, по моим сведениям, курируется американскими спецслужбами. Именно поэтому Петра Порошенко, думаю, никто никуда не посадит, даже если [президент Украины Владимир] Зеленский, как говорится, из штанов выпрыгнет. Из этого центра, о чем я говорил ранее, на протяжении последних лет координируются протесты в Белоруссии, Армении, Киргизии и Молдавии. И теперь благодаря Вовану и Лексусу и их настоящему журналистскому расследованию мои инсайды фактически стали общедоступной информацией. Это фактически публично признало главное действующее лицо этого центра и, по сути, его главный драйвер».

В Казахстане в начале января 2022 года были массовые беспорядки, которые начались как мирные протесты, но быстро переросли в погромы и мародерство. В настоящее время ситуация в Казахстане нормализовалась, там отменено чрезвычайное положение.