Сенатор Цеков напомнил Западу историю войн: Они их начинали, а Россия заканчивала

Нагнетание обстановки странами Запада вокруг Украины может свидетельствовать о подготовке неких провокаций. Но те, кто пытаются развязать войну в регионе должны помнить уроки истории: «Они их начинали, а Россия заканчивала», предостерег член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

В беседе с корреспондентом ФАН сенатор прокомментировал недавнее заявление командующего Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александра Павлюка о датах «наступления» России на территорию Украины. По мнению политика, особого внимания слова Павлюка не заслуживают, поскольку он не раз был уличен в сомнительных высказываниях, за которыми не стояло и доли правды. А вот различные нагнетающие заявления представителей США и Британии насторожили сенатора.

«Павлюк делал много заявлений, в том числе, что они чуть ли не голыми руками будут бороться с русскими. Он говорит, не особо задумываясь над словами. Это как раз тот случай, когда газета все стерпит. Украинские власти делают много противоречащих заявлений: одни говорят, что «вторжение» будет, другие это опровергают. Но если бы Павлюк был государственным человеком, он бы точно обходил стороной очень вредную для Украины тему войны», — сказал он.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

По словам Цекова, нагнетание ситуации подобными заявлениями приводит к внутренней нестабильности и бегству инвесторов из украинской экономики. Сенатор уверен, что пользу от нагнетающих высказываний могут получить только американцы или натовцы, но никак не украинский народ.

«В то же время, нагнетание ситуации вокруг Украины сообщениями со стороны США и Британии, которые собираются эвакуировать из этой страны семьи дипломатических работников, может свидетельствовать о подготовке неких провокаций. Если на Украине произойдет что-то серьезное в военном плане, то это будет сделано именно с помощью провокаций со стороны украинских властей. Я не исключаю такой подготовки с целью свалить потом все на Россию. Но люди, которые увлекаются подобными затеями, должны вспомнить, как начинались войны в прошлом столетии: те, кто начинал их, очень быстро уходили со страниц истории. Плюс они их начинали, а Россия заканчивала. Это тоже факт», — заключил он.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков отмечал, что не слова политиков, а действия показывают истинную цель США и отношение Вашингтона к Москве. Так, инициатива об антироссийских санкциях со стороны США намекает на желание американцев разорвать все отношения с Россией.