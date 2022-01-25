Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона на этой неделе

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры до конца этой недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Беседа состоится на фоне ситуации на Украине. В последнее время Запад все чаще возлагает ответственность на Москву за якобы «агрессивные действия» в адрес Киева. Россия неоднократно отвергала подобные нападки. Песков сообщил, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры.

«До конца недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее во французской прессе появлялась информация о предстоящей беседе двух президентов. Макрон хочет предложить Путину «путь деэскалации» на Украине, сообщали журналисты.