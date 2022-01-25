Политолог Сосновский предсказал войну Германии с Польшей и Литвой в случае атаки на Калининград

Берлин, 25 января. Попытка ударить по Калининграду силами Литвы и Польши закончится для Вашингтона неприятным сюрпризом со стороны Германии, ведь больше половины немцев встанет под ружье и бросится отбивать атаку НАТО.

Неожиданный для всех раскол в Европе вплоть до военного усмирения верных сателлитов США силами немецкого ополчения в эфире канала «Соловьев LIVE» предсказал немецкий политолог, главный редактор интернет издания «World Economy» Александр Сосновский, комментируя воинственное предложение одного из американских военных экспертов.

Как известно аналитик Лексингтонского института Сара Уайт на днях предложила план превентивного удара по Калининграду, который якобы представляет серьезную угрозу всему Евросоюзу. Американка напомнила, что в Калининградской области размещено новейшее высокоточное оружие РФ вроде «Искандер М» или истребителей с крылатыми ракетами. Уайт заверила, что подавить «Искандеры» помогут американские «Патриоты», а основную операцию по захвату Калининграда предложила провести силами вооруженных сил Польши и Литвы. Для этого она призвала перебросить в Прибалтику танки M1 Abrams и истребители F-35. Такой помощи, по мнению Уайт, польским и литовским военным вполне хватит для подавления обороны Калининградской области.

Невские Новости / Матвей Владимиров

Не в меру воинственного аналитика уже успели осадить не только российские, но и американские эксперты, напомнив о том, что таким образом НАТО объявит войну России, что закончится крайне плачевно как для альянса, так и для США с Европой. Политолог Сосновский в свою очередь озвучил еще один возможный сценарий развития событий, о котором не подумали ни на западе, ни в РФ. Он, в частности, заверил подписчиков You-Tube-канала Владимира Соловьева, что немцы не останутся в стороне в случае вышеописанного нападения на Калининград и реакция Берлина, или как минимум миллионов простых бюргеров станет большой неожиданностью для всей Европы и в первую очередь для США.

«Представим на минуточку такую сумасшедшую ситуацию, что Литва и Польша по указке Вашингтона ринутся захватывать Калининград. Я могу заверить, что больше половины Германии пойдет защищать Калининград и будет воевать против Польши или Литвы. Правительство ФРГ в этом случае ничего сделать не сможет. Останется только поддержать волю народа. Не стоит забывать, что Калининградская область была некогда частью Пруссии. Десятки миллионов немцев помнят об этом. Причем они не вынашивают никаких реваншистских планов и не точат зуб на Россию. Для них все равно, кому сейчас принадлежит эта земля, главное, что это — земля их предков. Любая агрессия против этой земли поднимет немцев, и Германия пойдет войной на Польшу и Литву за Калининград. Можно представить реакцию американцев. В США потеряют дар речи», — расписал неожиданный для Вашингтона сценарий эксперт.

Сосновский добавил, что на территории нынешней Калининградской области родились многие немецкие мыслители и видные политические деятели — те, кто положил начало государственности Германии. Жители ФРГ ни за что не допустят превращения этого региона в горячую точку и быстро остановят любую агрессию в этом направлении.

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