России угрожают «отлучением от доллара», но эти угрозы выглядят жалко

Президент Байден угрожает тем, что он «заберет у России доллар», отключив нашу страну от западной банковской системы и запретив российским банкам операции с американской валютой. Поползли слухи о неких «списках» попавших под санкции банков, о нестабильности курса рубля и о затруднениях с долларовым импортом. Однако вскорости ажиотаж и паника сменились явным осознанием того, что «отключать» Россию от долларовой зоны для США бессмысленно, и, более того, даже опасно. Россия уже научилась жить без доллара, и поэтому банкротства банков и самоубийства разорившихся бизнесменов пройдут в странах Запада, но не у нас.

Даже в самих США осознали, что такой шаг «будет толкать русских в вынужденный союз с китайским правительством». Стало понятно, что два наибольших соперника США могут объединится не только в военном смысле, но и против американского доллара. В передаче Tucker Carlson Tonight прозвучала простая мысль:

«Когда доллар США перестанет быть мировой резервной валютой, Америка станет нищей всего за одну ночь».

Попытки США взять под контроль мировые финансы начались далеко не вчера. После событий 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США захватили нью-йоркское отделение SWIFT и получили доступ к финансовой информации этой международной сети. Спецслужбы США тогда заявили, что их целью было отслеживание возможных финансовых транзакций террористов. Но впоследствии выяснилось, что ЦРУ использовали доступ к этим документам для получения данных о законопослушных клиентах SWIFT.

Этот эпизод наглядно показывает, почему США так осторожно говорят об идее отключения России от SWIFT. Для них это будет означать окончательную потерю контроля за российским финансовым рынком. Этот процесс идет и сам по себе — если десятилетие назад доля платежей с использованием SWIFT во внутрироссийских банковских проводках достигала 80%, то сейчас она уже снизилась до нескольких процентов. Полное закрытие услуг SWIFT для России и запрет на обращение доллара мало что поменяет у нас, а вот для западных стран означает огромные трудности в оплате российских товаров, в которые входят не только газ или нефть, но и, например, сложные титановые детали, без которых невозможно собрать самолеты Airbus и Boeing, или же российский обогащенный уран, без которого остановятся атомные станции в самих США.

ФБА «Экономика сегодня» /

Поскольку SWIFT является де-юре независимым как от доллара, так и от США, то вопрос вовлечения системы в любые финансовые ограничения и санкции всегда был непрост. Наглядно это проявилось в ситуации противостояния США и Ирана по ядерной программе, когда Вашингтон ввел односторонние санкции против Тегерана, потребовав от SWIFT прекратить обслуживать иранские банки.

Пойдя на формальное отключение Ирана, SWIFT фактически сохранил свой бизнес с ним, приносящий многомиллиардные доходы. Специально для торговли с Ираном была создана платежная система Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) со штаб-квартирой в Париже. В рамках INSTEX были продублированы основные протоколы SWIFT, которые позволили Тегерану и его партнерам спокойно продолжить финансовые операции с минимальными неудобствами. При этом большинство финансовых аналитиков склонны считать, что в создании INSTEX немалую роль сыграла неофициальная помощь со стороны самого SWIFT.

Отключение Ирана заставило многие страны задуматься об альтернативах SWIFT. В 2015 году Китай запустил свой аналог, систему Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), которая сегодня заняла лидирующую долю в финансовом секторе, ведущем международные расчеты Поднебесной.

В свою очередь РФ еще в конце 2014 года на волне первых «банковских» санкций, связанных с воссоединением Крыма и России, запустила Систему передачи финансовых сообщений, через которую сейчас идет подавляющее большинство внутреннего российского межбанковского трафика, заменив ими протоколы SWIFT.

Российская система вобрала в себя все новейшие достижения отрасли. В частности, в ней можно легко запускать множество «виртуальных протоколов» для самых различных нужд и операций. С 2019 года российские транзакции «спустились» на уровень одиночных карточных операций: была запущена российская межбанковская Система быстрых платежей, которая в своей структуре ушла от международных платежных систем Visa и Mastercard, взяв за основу платежную систему Банка России и полностью вытеснив западные карточные системы из российского оборота.

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