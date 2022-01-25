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Расслабься и получай удовольствие: что советует доктор Мясников при заражении «Омикроном»
Общество
Расслабься и получай удовольствие: что советует доктор Мясников при заражении «Омикроном»
Федеральное агентство новостей  / 

В своем Telegram-канале известный телеведущий и популяризатор медицины, доктор Александр Мясников раскритиковал планы Росздравнадзора рекомендовать руководству крупных предприятий тестировать всех сотрудников на коронавирус два раза в неделю.

По мнению врача, массовое тестирование «на ковид как таковое» следует вообще прекратить, поскольку штамм «Омикрон» сделал его бессмысленным. Он привел в пример практику таких стран, как Великобритания, снимающую все ранее введенные ограничения.

«Какой смысл во всем этом, если «Омикрон» независимо от них удваивает число случаев каждые четыре дня?!» — задается вопросом Мясников.

Он также предложил желающим стопроцентно спастись от заражения надеть «латы и шлем с забралом».

Расслабься и получай удовольствие: что советует доктор Мясников при заражении Омикроном
instagram.com / @alexander_myasnikov1

Свою позицию врач объяснил тем, что «Омикрон» — это «пока просто ОРЗ», от которого не умирают и с которым по этой самой причине в больницы лучше не ходить, поскольку там можно подхватить куда более опасные коронавирусные штаммы. Кроме того, Мясников посоветовал не принимать ничего, кроме чая с малиновым вареньем и парацетамола, поскольку «гормоны, кроверазжижающие и антибиотики просто могут убить».

Напоследок популяризатор медицины вспомнил известную шутку про изнасилование («Не можешь справиться — расслабься и получи удовольствие!») и призвал население РФ вакцинироваться.

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россия вакцинация мясников коронавирус омикрон
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