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Театр Табакова рискует получить крупный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Общество
Театр Табакова рискует получить крупный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 25 января. Инспекция нашла нарушения мер профилактики COVID-19 в московском Театре Олега Табакова. «Табакерке» грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 дней.

Инспекция отметила в ходе проверки, что при входе в театр посетители не только нарушали безопасную дистанцию, но и не соблюдали требования ношения защитных масок. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на инспектора Объединения административно-технических инспекций ОАТИ Сергея Михайлова.

Театру грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, но его сумма рискует вырасти до 1 млн, если будет выявлен факт причинения вреда здоровью. Альтернативным решением может стать закрытие до 90 суток.

Театр Ермоловой также столкнулся с проверкой на соблюдение антиковидных мер. Руководство может получить штраф или предписание о закрытии из-за несоблюдения масочного режима и дистанции.

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штраф театр табакова COVID-19
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