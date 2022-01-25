Revue Centrafricaine: сотрудничество с Россией спасло ЦАР и Мали

Банги, 25 января. Лидеры Центральноафриканской Республики и Мали спасли страну, когда обратились за помощью к России, считают сотрудники издания Revue Centrafricaine.

«Вклад Москвы позволил правительству ЦАР выйти из вооруженного конфликта и заняться восстановлением страны. Фостен-Арканж Туадера и Ассими Гоита приняли верное решение», — написано в материале.

Аналитики напомнили, что именно консультативная поддержка отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», дала возможность национальной армии Центральноафриканской Республики ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

«После сближения Москвы и Бамако местные войска начали делать впечатляющие успехи. Бойцы вооруженных сил Мали (FAMa) ликвидировали множество боевиков, обученных Францией, и зачистили лагеря радикалов с помощью вертолетов, поставленных Россией».

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В сентябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готов оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с радикальными исламистами:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через несколько месяцев Россия выполнила обещание, и Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, которые, по сообщениям Revue Centrafricaine, уже помогли бойцам FAMa в зачистке лагерей преступников.

Ранее политолог Иван Аркатов заявил, что деятельность главы временного правительства Мали Ассими Гоита по освобождению республики от неоколониальных оков Франции позволяет назвать его «африканским Че Геварой».