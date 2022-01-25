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Revue Centrafricaine: сотрудничество с Россией спасло ЦАР и Мали

Весь мир
Revue Centrafricaine: сотрудничество с Россией спасло ЦАР и Мали
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 25 января. Лидеры Центральноафриканской Республики и Мали спасли страну, когда обратились за помощью к России, считают сотрудники издания Revue Centrafricaine.

«Вклад Москвы позволил правительству ЦАР выйти из вооруженного конфликта и заняться восстановлением страны. Фостен-Арканж Туадера и Ассими Гоита приняли верное решение», — написано в материале.

Аналитики напомнили, что именно консультативная поддержка отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», дала возможность национальной армии Центральноафриканской Республики ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

«После сближения Москвы и Бамако местные войска начали делать впечатляющие успехи. Бойцы вооруженных сил Мали (FAMa) ликвидировали множество боевиков, обученных Францией, и зачистили лагеря радикалов с помощью вертолетов, поставленных Россией».

Revue Centrafricaine: сотрудничество с Россией спасло ЦАР и Мали
wikipedia.org / Xchgall/PD

В сентябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готов оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с радикальными исламистами:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через несколько месяцев Россия выполнила обещание, и Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, которые, по сообщениям Revue Centrafricaine, уже помогли бойцам FAMa в зачистке лагерей преступников.

Ранее политолог Иван Аркатов заявил, что деятельность главы временного правительства Мали Ассими Гоита по освобождению республики от неоколониальных оков Франции позволяет назвать его «африканским Че Геварой».

Revue Centrafricaine: сотрудничество с Россией спасло ЦАР и Мали
Федеральное агентство новостей /

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россия африка цар мали
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