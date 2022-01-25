Ведущая Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении подростка из проблемной семьи

Москва, 25 января. Знаменитая радиоведущая Ксения Стриж отказалась усыновлять подростка из проблемной семьи. Она объяснила это тем, что по достижении 18 лет ребенок не смог бы получить жилплощадь, которая положена ему по закону.

Никита, с которым познакомилась Стриж в школе приемных родителей, имеет бабушку, маму и брата. Родительница, по словам ведущей, лишена родительских прав, а что касается брата — доподлинно неизвестно, что с ним. Артистка не исключает, что мужчина сидит в тюрьме. Звезда отметила, что Никита из проблемной семьи, но при этом юноша достаточно семейный.

«Сейчас он огромный мужик. Квартиру получил от государства. Если бы мы с мужем его усыновили, то он потерял жилплощадь. При усыновлении все теряется», — пояснила Ксения Стриж, опровергая слухи об усыновлении.

У радиоведущей нет своих детей. Когда она была в отношениях с актером Алексеем Зеленовым, у нее должен был родиться наследник. Однако произошел выкидыш. Сама Стриж не видит в этом трагедию. Она считает это позитивным событием в своей жизни.