Киев, 25 января. Создание войск территориальной обороны, которые будут подчиняться местным властям, приведет к росту преступности и развалу Украины.

Таким мнением в эфире телеканала UkrLife поделился экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев. По его словам, Киев намерен сформировать еще одну «полупонятную» военизированную структуру. Он предупредил власти страны о катастрофе из-за создания войск теробороны, появление которых приведет к развалу страны.

«Это приведет к такому всплеску преступности в стране, что страшно себе представить. Если мы такие полупонятные подразделения вооружим чем-то, то это может вылиться боком в отношении нас», — заявил он.

Могилев отметил, что государство развалится на удельные княжества со своими собственными маленькими армиями. Он отметил, что для Киева выйдет боком попытка создать неконтролируемые войска теробороны.

«Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к наступлению в Донбассе. По словам экспертов, миллионы украинцев будут вынуждены уехать в Европу и США в случае войны. Отмечалось, что западные дипломаты готовятся к эвакуации из страны, передает ytro.news.