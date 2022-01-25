Трамп стал наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на выборы в 2024

Вашингтон, 25 января. Экс-президент США Дональд Трамп оказался вероятным претендентом от республиканцев на пост президента страны на выборах 2024 года. Об этом говорит опрос издания The Hill.

Эксперты провели исследование и выяснили, что Трампа поддерживают 57% избирателей, голосующих за республиканцев. В это же время его однопартийцы губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс могут рассчитывать на поддержку 12% и 11% электората партии соответственно. Остальные участники опроса не смогли набрать даже 10% голосов избирателей.

А вот нынешний глава Белого дома Джо Байден, если все же будет переизбираться на новый срок, может рассчитывать на поддержку 32% электората демократов, а его правая рука Камала Харрис — на 14%.

Ранее Трамп заявил, что он бы не допустил кризиса в отношениях РФ и Украины. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена за возникшую эскалацию российско-украинских отношений. По мнению экс-президента, он бы не предоставил такой возможности, пишет НСН.