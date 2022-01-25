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Священник стал главврачом cтанции скорой помощи в Омске
Общество
Священник стал главврачом cтанции скорой помощи в Омске
pixabay.com  / 

Омск, 25 января. На пост главврача омской "Станции скорой медицинской помощи" утвержден диакон Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Михаил Куличенко.

Как пояснили в региональном минздраве, с прежним главврачом Максимом Стукановым не был продлен трудовой договор. Ему на смену было решено принять на работу Куличенко, который возглавил станцию скорой помощи в статусе исполняющего обязанности главного врача. До этого он работал заместителем главврача станции, сообщает «Омск-Информ».

Ранее ФАН сообщал о том, что настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра в Свердловской области стал хоккейным арбитром. Этой профессии он отдает силы в свободное от церковной службы время, считая, что одно занятие другому не противоречит.

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