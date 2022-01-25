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Террористы взорвали автомобиль Ливийской национальной армии на юге страны

Весь мир
Террористы взорвали автомобиль Ливийской национальной армии на юге страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сабха, 25 января. Двое военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли в результате теракта на юге страны. Ответственность за нападение взяла запрещенная в РФ организация «Исламское государство»1 (ИГ1).

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел примерно в 140 км от города Сабха между поселениями Мадждул и Аль-Катрун. Боевики подорвали автомобиль, в котором находились солдаты. Бойцы возвращались из города Тарагин в район Умм аль-Араниб после проведения разведывательной операции на юго-западе Ливии.

В результате атаки убиты двое из состава второй роты батальона Шухада Умм аль-Араниб. Еще один военный тяжело ранен. Во вторник утром, 25 января, террористы ИГ взяли на себя ответственность за нападение.

Руководитель отдела военной информации ЛНА Агила Сабир подтвердил сообщения об инциденте. Атаке террористов подверглись подразделения 128-й бригады, на которую возложена задача по обеспечению безопасности в южном регионе. Он добавил, что теракт произошел на фоне развернутого вооруженными силами патрулирования, направленного на пресечение деятельности экстремистов и контрабандистов.

На прошлой неделе боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение на бригаду «Тарик бен Зияд» в районе Умм аль-Араниб. В результате взрыва погиб боец ЛНА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг ливия лна
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